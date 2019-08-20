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Rifat Serdaroğlu kimdir nereli ve kaç yaşanda? Rifat Serdaroğlu yeni parti mi kuruyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘kardeşim’ dediği Abdullah Gül'ün desteklediği Ali Babacan'ın liderliğindeki yeni parti yine Başkan Erdoğan tarafından başbakanlık koltuğuna oturtulan Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı konuşulan yeni partiyi ne zaman kuracağı belli olmazken, Rifat Serdaroğlu’nun bir başka yeni parti kuracağı iddia edilmesiyle birlikte Rifat Serdaroğlu’nun kim olduğu merak konusu oldu. Adalet Partisi Bergama İlçe Başkanlığı yaptı. 1977'de aynı ilçenin belediye başkanlığı görevlerinde bulundu.1984 yılında DYP İzmir il teşkilatının kurucuları arasında yer aldı. 1993 yılında Tansu Çiller kabinesinde Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. DYP’den istifa edip ANAP’a geçti. Yeniden İzmir milletvekili seçildi. 21. Dönem İzmir milletvekilliği ile Sağlık ve Devlet Bakanlıkları yaptı. İşte Rifat Serdaroğlu biyografisi.

20 Ağustos 2019 Salı 09:08
Rifat Serdaroğlu kimdir nereli ve kaç yaşanda? Rifat Serdaroğlu yeni parti mi kuruyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘kardeşim’ dediği Abdullah Gül'ün desteklediği Ali Babacan'ın liderliğindeki yeni parti yine Başkan Erdoğan tarafından başbakanlık koltuğuna oturtulan Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı konuşulan yeni partiyi ne zaman kuracağı belli olmazken, Rifat Serdaroğlu’nun bir başka yeni parti kuracağı iddia edilmesiyle birlikte Rifat Serdaroğlu’nun kim olduğu merak konusu oldu. Adalet Partisi Bergama İlçe Başkanlığı yaptı. 1977'de aynı ilçenin belediye başkanlığı görevlerinde bulundu.  1984 yılında DYP İzmir il teşkilatının kurucuları arasında yer aldı. 1993 yılında Tansu Çiller kabinesinde Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. DYP’den istifa edip ANAP’a geçti. Yeniden İzmir milletvekili seçildi. 21. Dönem İzmir milletvekilliği ile Sağlık ve Devlet Bakanlıkları yaptı. İşte Rifat Serdaroğlu biyografisi.

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Rifat Serdaroğlu kimdir?

1948 yılında İzmir Bergama’da doğdu. Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümü mezunu. Adalet Partisi Bergama İlçe Başkanlığı yaptı. 1977'de aynı ilçenin belediye başkanlığı görevlerinde bulundu. 1984 yılında DYP İzmir il teşkilatının kurucuları arasında yer aldı. 1985'te ilk kongrede il başkanı seçildi. Parlamento öncesinde serbest çiftçilik yaptı. 1991 Genel Seçimlerinde İzmir 3. bölgeden milletvekili oldu. 1993 yılında Tansu Çiller kabinesinde Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. DYP'de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı ve teşkilatlanmadan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. ANAP’a geçti.Yeniden İzmir milletvekili seçildi. Evli iki çocuk babası. İngilizce biliyor.

 

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:08
  1. İzmir
  2. Rifat Serdaroğlu kimdir nereli ve kaç yaşanda?
  3. Rifat Serdaroğlu yeni parti mi kuruyor?
  4. Rifat Serdaroğlu yeni parti mi kuruyor

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