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Gündem Rifat Serdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti
Gündem

Rifat Serdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti

CHP'nin yayın organı Tele1'de Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 02:19:00 -

CHP'nin yayın organı olarak bilinen Tele1 kanalındaki canlı yayında ''Boğaziçi Direnişi Sürüyor'' başlığı altında konuşan Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal tehditte bulundu.

Çirkin tehdit: Hiçbir diktatör yatağında ölmemiştir

Rifat Serdaroğlu yaptığı konuşmada, ''Sen şah değilsin, padişah değilsin, sultan değilsin. Aklını başına al kardeşim. Yarın yapayalnız kalacaksın. Bunların tarihte onlarca yüzlerce örneği var. Hiçbir dikta heveslisi insan hiçbir tek adam yatağında ölmemiştir. İçimizde sizin için merhamet kırıntısı kadar yer bırakın ki ilerde acıma duygumuzu size karşı gösterebilelim.'' ifadelerini kullandı. Bu hadsiz ifadeler sonrası sosyal medyada Rifat Serdaroğlu'na büyük tepki gösterildi.

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