Rıfat Oral'ın yeni kitabı Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıktı

Rıfat Oral'ın hazırladığı “Kur’ân’ın Temel Konuları” isimli çalışma Kur’ân okumalarında faydalı olması ve bir takva bilinci kazandırması için her cüzden 3 temel konu seçilerek oluşturulmuş bir kitaptır.

Rıfat Oral kitabın girişinde şu açıklamaya yer vermektedir:

“Asr-ı saadette Sahabe-i kiram, Peygamberimizin emir ve tavsiyelerini yerine getirirler, her gün düzenli olarak Kur'ân okurlar ve müzakere ederlerdi. Onların gündemleri Kur'ân idi. Kur'ân insanlara doğru yolu göstermek için gelmiştir. Bu nedenle Kur'ân'la dolu bir hayat yaşamak gerekir.

Kur’ân sürekli okunması, mukabele ve müzakere edilmesi, üzerinde düşünülmesi gereken bir kitaptır. Zira Kur’ân’daki her cüz sanki müstakil bir kitaptır ve farklı konular insanlardaki iman, ibadet ve ahlak bilincini yenilemekte, güçlendirip tutmaktadır.”