Rıdvan Yılmaz'ı kafaya koydular! Gelip almak istiyorlar

Beşiktaş formasıyla sergilediği performansın ardından transferin gözde isimlerinden biri olan 21 yaşındaki Rıdvan Yılmaz’a sürpriz bir talip çıktı.

Torino ve Eintracht Frankfurt’un ciddi şekilde ilgilendiği Rıdvan Yılmaz için bu kez İskoç ekibi devrede. Sporx’te yer alan habere göre; Rangers Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ı listesine aldı. İskoç ekibinin bu transfer için 5 milyon euroya yakın bir rakamı ödeyebileceği ortaya çıktı.

Beşiktaş yönetimi kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Rıdvan Yılmaz'ın şu an takımda olduğunu açıklarken, gelecek tekliflerin değerlendirileceği de belirtildi.

Beşiktaş’ın 21 yaşındaki sol beki Rıdvan Yılmaz geride bıraktığımız sezon 33 karşılaşmada görev yaptı. Genç futbolcu bu maçlarda 3 gol atarken, 4 tane de asist yaptı.