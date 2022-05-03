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Spor Rıdvan Yılmaz tercihini yaptı!
Spor

Rıdvan Yılmaz tercihini yaptı!

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla transferinde gözdesi alan 20 yaşındaki milli sol bek Rıdvan Yılmaz, iki Avrupa kulübünden teklif için kararını verdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 17:43:00 -
Rıdvan Yılmaz tercihini yaptı!

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla transferinde gözdesi alan 20 yaşındaki milli sol bek Rıdvan Yılmaz, iki Avrupa kulübünden teklif için kararını verdi.

Bu sezon 26 maçta 3 gol 4 asist katkısı yapan Rıdvan Yılmaz, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. 20 yaşındaki genç oyuncuya iki teklif gelmişti. Rıdvan kararını verdi.

Rıdvan Yılmaz Torino'yu seçti

Sabah'ta yer alan habere göre; İtalya Serie A ekibi Torino ile Almanya Bundesliga temsilcisi Frankfurt'un resmi teklif yaptığı 20 yaşındaki oyuncu, tercihini İtalyan kulübünden yana kullandı.

Pjanic'in tavsiyeleri etkili oldu

Uzun yıllar Serie A'da oynayan takım arkadaşı Miralem Pjanic'in tavsiyeleriyle İtalya'yı seçen Rıdvan, Almanya'ya kapıları kapattı.

Beşiktaş da Torino'nun teklifine sıcak bakıyor

Siyah beyazlılar da İtalyanlar'ın yeni teklifine sıcak bakıyor. Torino, Beşiktaş'a en son 4'ü peşin olmak üzere 5 milyon Euro ve sonraki satıştan da yüzde 20 pay önermişti.

Rıdvan Yılmaz'ın performansı

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen 20 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, 2020 yazında A takıma yükselmişti. Siyah-beyazlı formayla bu sezon 31 karşılaşmada görev alan genç sol bek, 3 gol atarken 4 de asiste imzasını attı.

Piyasa değeri 5.5 milyon Euro

Güncel piyasa değeri 5.5 milyon Euro olan genç futbolcu A Milli Takım formasını da 6 kez terletirken 2 asist yaptı.

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