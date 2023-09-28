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Spor Rıdvan Yılmaz siftah yaptı! Rangers rahat turladı
Spor

Rıdvan Yılmaz siftah yaptı! Rangers rahat turladı

Yeniakit Publisher
2023-09-28 00:31:00 -
Rıdvan Yılmaz siftah yaptı! Rangers rahat turladı

Rangers'in İskoçya Lig Kupası Çeyrek Final maçında Livingston'u 4-0 mağlup ettiği maçta Rıdvan Yılmaz enfes bir gol attı.

İskoçya Lig Kupası Çeyrek Final maçında Rangers ile Livingston karşı karşıya geldi. Rangers, mücadeleyi 4-0 kazandı.

2022 yazında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, 66'ıncı dakikada Lionel Messi'den görmeye alışık olduğumuz bir gole imza attı.

Topu kendi yarı sahasında alan Rıdvan Yılmaz, orta sahadan rakip kaleye doğru sürmeye başladı. Rakiplerini süratiyle geçen 22 yaşındaki futbolcu, ceza yayına geldiğinde sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Rıdvan'ın şutunda top, sol köşeden ağlarla buluştu.

Rangers yarı finalde

Rangers, rakibini 4-0 yenerken maçın golleri Sima (2), Rıdvan Yılmaz ve Jack'ten geldi. İskoç takım lig kupasında adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Rangers'ta ilk gol sevinci

Bu sezon 3'üncü maçına çıkan Rıdvan Yılmaz, Rangers formasıyla ilk golünü de attı. 66'ıncı dakikada rakip ağları havalandıran Rıdvan, 73'te yerini Barisic'e bıraktı.
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