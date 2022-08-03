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Spor Rıdvan Yılmaz ilk maçında yıkıldı! Beklenmedik sonuç
Spor

Rıdvan Yılmaz ilk maçında yıkıldı! Beklenmedik sonuç

Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Glasgow Rangers, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Saint-Gilloise'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 07:19:00 -
Rıdvan Yılmaz ilk maçında yıkıldı! Beklenmedik sonuç

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Rangers, deplasmanda Saint-Gilloise'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İskoç ekibi Rangers, Belçika temsilcisi Saint-Gilloise'ye konuk oldu.

Den Dreef'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi Saint-Gilloise 2-0 kazanarak tur için avantajlı skoru elde etti.

Mücadelede Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, yeni takımıyla ilk kez sahaya çıkarken Saint-Gilloise'in gollerini 27'de Teuma ve 76'da Vanzeir kaydetti. Rıdvan Yılmaz 67. dakikada Barisic'in yerine oyuna dahil oldu.

İki takımın karşı karşıya gelip tur mücadelesi vereceği ikinci maç 9 Ağustos'ta Ibrox Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde günün oynanan diğer maçları ve sonuçlar ise şöyle:

Sheriff 1-2 Viktoria Plzen
Ludogorets 1-2 Dinamo Zagreb
Monaco 1-1 PSV
Benfica 4-1 Midtjylland

 

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