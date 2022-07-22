Rıdvan Yılmaz hangi takımla anlaştı?
Rıdvan Yılmaz kaç yaşında? Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz’ın hangi takımla anlaştığı merak ediliyor. Peki, Rıdvan Yılmaz transfer mi oldu?
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz’ın transferi konusunda açıklama yaptı. Peki, Rıdvan Yılmaz hangi takımla anlaştı?
Rıdvan Yılmaz hangi takımla anlaştı?
Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibi Rangers'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers Kulübüne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.