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Spor Rıdvan Yılmaz: Hak ettik ama olmadı
Spor

Rıdvan Yılmaz: Hak ettik ama olmadı

Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisi 2-2 sona ererken, Siyah Beyazlılar'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz, maçı hakkettiklerini ancak olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-19 21:47:00 -
Rıdvan Yılmaz: Hak ettik ama olmadı

Beşiktaş'ın ikinci golünde asist yapan Rıdvan Yılmaz, "Maçı kazanmayı hak ettik ama olmadı. İnşallah diğer maçlarda 3 puan alacağız. Çok özverili, çok isteyen, ruhu üstün bir takımız. Zorlu fikstürden en iyi şekilde çıkacağız" dedi.

Takımın başında maça çıkan Önder Karaveli ile ilgili düşünceleri üzerine ise Rıdvan Yılmaz, "Altyapıdan Önder Hoca geldiği için mutluyum. Biz de altyapıdan çıktık, onların da çıkması ve birlikte çalışmamız çok güzel. İnşallah daha çok insan çıkar" ifadelerini kullandı.

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