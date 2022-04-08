Rıdvan Duran kimdir nereli? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan yardımcısı Rıdvan Duran'ın hayatı!

Atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevine, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran getirildi. Peki Rıdvan Duran kimdir? Rıdvan Duran nereli kaç yaşında? Rıdvan Duran hangi görevlerde bulundu, ne iş yaptı? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran'ın hayatı, biyografisi.

Rıdvan Duran kimdir?

Rıdvan Duran, 1972 yılında Sakarya’da doğdu. Sakarya İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde üniversite eğitimini tamamladı.

Rıdvan Duran hangi görevlerde bulundu?

Sakarya Üniversitesi’nde “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü”nde master yapan Duran, Sakarya’da yerel bir radyo kurdu ve radyonun Genel Yayın Yönetmenliğini yaptı.

1994 yılında Adapazarı Belediyesi’nde Basın ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Duran, 1996-2004 yılları arasında Adapazarı Belediyesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.

2004-2008 yılları arasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı yapan Duran, SASKİ Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sakarya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2014-2017 arasında Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü’nde İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü olarak görev yaptı. Rıdvan Duran, 2017 yılında İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü oldu, 2018 yılında ise İBB Kültür Daire Başkanlığı görevine atandı.

16 Ağustos 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürü olarak görevlendirilen Duran, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanlığı, Sakaryaspor Kulüp Asbaşkanlığı ve Başkan Vekilliği görevlerinde de bulunmuştur.

Halen Türkiye Wushu-Kungfu Federasyonu Asbaşkanı ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi olan Rıdvan Duran, evli ve 4 çocuk babasıdır. Rıdvan Duran, 8 Nisan 2022 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır.