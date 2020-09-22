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Spor Rıdvan Dilmen'in sözleri ortalığı karıştıracak! Berat Albayrak'a seslendi: Bu isimleri takibe alın
Spor

Rıdvan Dilmen'in sözleri ortalığı karıştıracak! Berat Albayrak'a seslendi: Bu isimleri takibe alın

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, NTV canlı yayınında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 16:14:00 - 2020-09-22 16:28:02
Rıdvan Dilmen'in sözleri ortalığı karıştıracak! Berat Albayrak'a seslendi: Bu isimleri takibe alın

Spor yorumcusu Rudvan Dilmen, NTV’de ekranlara gelen ‘%100 Futbol’ isimli programda kendisinin Serdar Tatlı’yı Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’na seçtirdiğine dair çıkan idddialara çok sert tepki gösterdi.

Rıdvan Dilmen, kendisinin Türkiye’de 10 tane futbol konuşacak adamdan birisi olduğunu belirterek, ‘Hakemler, gazeteciler, temsilciler, herkes GBT’den geçirilmeli. Ben dahil herkesin Maliyicilerin kontrolünden geçmesi lazım’ dedi.

İbrahim Seten, Mehmet Aslan ve İsmail Er isimli gazetecilerin FETÖ ile bağlantılarının olabileceğini kaydeden Dilmen, bu isimlerin edepsizlik yaptığını öne sürdü.

Rıdvan Dilmen, Berat Albayrak’a çağrıda bulunarak, ‘Sayın bakandan rica ediyorum. Ben dahil bütün gazetecilerin hesaplarına girilsin. Takibe alınsın. Yarın adliyeden çağrılırsa gider, ifade veririm’ dedi.

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