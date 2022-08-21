Rıdvan Dilmen'in ahı tuttu! Guardiola ilk puan kaybını yaşadı...

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Newcastle United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Pep Guardiola'nın öğrencileri, 3-1 geriye düştüğü maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından Manchester City ligdeki ilk puan kaybını yaşarken, akıllara Rıdvan Dilmen'in Guardiola hakkında söyledikleri geldi.

İngiltere Premier Lig'de 3. hafta karşılaşmasında Newcastle United, Manchester City'i konuk etti.

St. James' Park'ta oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Manchester City'nin gollerini 5. dakikada İlkay Gündoğan, 60. dakikada Erling Haaland ve 64. dakikada Bernardo Silva kaydetti. Ev sahibi ekibin sayıları ise 28. dakikada Almiron, 39. dakikada Callum Wilson ve 54. dakikada Kieran Trippier'den geldi.

Bu sonucun ardından ilk puan kaybını yaşayan Manchester City, 7 puanla 2. sırada yer aldı. Newcastle United ise 5 puanla 6. sırada yer buldu.

Manchester City, gelecek hafta Crystal Palace'ı konuk edecek. Newcastle ise Wolves deplasmanına gidecek.

RIDVAN DİLMEN'İN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ

Manchester City'nin beraberliği sonrasında akıllara Rıdvan Dilmen'in Pep Guardiola hakkında söyledikleri geldi.

Dilmen, Guardiola için "Bundan sonra her hafta söyleyeceğim. Başta Guardiola olmak üzere bu arkadan oyunu başlatmayı kim çıkardıysa lanetliyorum yani. Teknik direktörler, 'Bireysel hatadan gol yedik' diyor mesela. Bunu yaparsan gol yersin zaten." ifadelerini kullanmıştı.



