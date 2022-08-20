Rıdvan Dilmen'den sürpriz derbi tahmini!

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. 3. haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelirken, mücadele Sarı-Kırmızılı ekibin son dakikalarda Gomis ile kaydettiği gol sonucu 1-0 tamamlanırken karşılaşmanın ardından ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen dikkat çeken yorumlarda bulundu. Önümüzdeki hafta oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray maçına da değinen Dilmen, zorlu derbi için bir kehanette bulundu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından olan ve kariyerine spor yorumcusu olarak devam eden Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında çıktığı ve 1-0 mağlup ettiği Ümraniyespor karşılaşmasının ardından TV 8,5'ta yorumlarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Dilmen, "Üç maçta Galatasaray iyi futbol oynamadı" derken, önümüzdeki hafta oynanacak olan kritik Trabzonspor-Galatasaray mücadelesine dair de kehanette bulundu.

"OLASI BİR KÖTÜ SONUÇ..."

Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'ı ipten aldığını dile getiren Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Galatasaray maçıyla ilgili oldukça dikkat çeken ifadeler kullandı. Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Ümraniyespor'un yenememesi durumunda gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçında da alınacak olası bir kötü sonuçta camianın büyük bir çöküntüye gireceğini söyledi. Öte yandan Rıdvan Dilmen, Okan Buruk'un Trabzonspor-Galatasaray maçına Bafetimbi Gomis'le başlamaması gerektiğini belirtti.

Gomis'in fiziksel durumunun iyi olmadığını belirten Rıdvan Dilmen, Seferovic'in toparlayacağını ancak yine de Galatasaray'ın forvet transferine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Öte yandan Rıdvan Dilmen, Dries Mertens'in Trabzonspor-Galatasaray maçına ilk 11'de başlaması gerektiğini belirtirken, "Mertens ile Galatasaray'ın mahkum oynamasının önüne geçer" ifadelerini kullandı. Ünlü spor yorumcusu, oyuncunun sahada kalabildiği kadar tutulması gerektiğini dile getirdi.



