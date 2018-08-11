THY - 66 TL Ağustos - Kapadokya
0553 313 94 23

Rıdvan Dilmen'den saha eleştirisi! 'Zeminlerimizin bu kadar ihmal edilmesi skandal'

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Ankaragücü Galatasaray karşılaşmasını değerlendirdi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 00:34
Rıdvan Dilmen'den saha eleştirisi! 'Zeminlerimizin bu kadar ihmal edilmesi skandal'

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-1 mağlup etti. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmayı değerlendirdi.

Dilmen'in ilk yarı açıklamaları şu şekilde:

Futbolu özledim desem yalan söylerim. 3 maç izledim. Konya'da rezalet bir zeminde futbol izledim. Dün de LASK Linz maçına gittim. O güzelim stadın zemini rezalet. Oradan da buraya geldim.

Futbol bütçemizin dünyada 6. olduğu ortamda zeminlerimizin bu kadar ihmal edilmesi skandal.

''Sezon başında, böyle sıcak bir ortamda, Süper Kupa finalinin uzatmaları olmamalı, doğrudan penaltılara gidilmeli. Böyle bir uyarıda bulunmakta fayda var.''

''Dünya Kupası'nda 34-35 kamerayla maçlar verildi, bizde 8-10 falandır. VAR sistemini beklemek lazım.''

"Fatih hoca hep bu golleri yiyoruz diyor ve yine yedi. Artılarıyla, eksileriyle, antrenörlerin istedikleri ilk yarıda oldu."

''Belhanda, Feghouli, Gomis''

Bazen teknik adamlar kaybettikleri zaman bazı kararları tercih edebilir. Fatih Terim geçen sezon Akhisarspor maçından sonra 3-4 tane oyuncuyu kesmişti. Bugün olduğu gibi. Akhisar maçından sonra sürpriz bir şekilde neşteri vurdu. Bu tip oyuncular uzun vadede özel isimlerdir. Teknik Direktörler sadece yönetmezler, idare de edecekler. Ancak kısa vadede çözüm verdi. Ankaragücü için söylenecek bir şey yok. Hazırlıksız ve transfer kaynağı yeni kalkmış bir kulüp. Saha içi organizasyonu olmayan bir takım.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 00:34
  1. Konya
  2. Rıdvan Dilmen
  3. Galatasaray
  4. Ankaragücü
  5. Süper Lig
  6. Zemin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den Bafetimbi Gomis açıklaması!
    1. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa..
    2. Abdurrahim Albayrak'tan bomba transfer..
    3. Flaş gelişme! Fenerbahçe'nin yeni..
    4. Bakan Varank: Türkiye’nin gücünün..
    5. Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum!..
    6. BM'den Suudi Arabistan'a sert tepki:..
    7. Fatih Terim'den çok sert tepki: İki..
    8. Rus uçakları Halep'i vurdu: 20 ölü!
    9. Rıdvan Dilmen'den saha eleştirisi!..
    10. Rusya'dan Türkiye destek mesajı!
    11. Eren Derdiyok'tan galibiyet yorumu:..
    12. Özer Hurmacı'dan flaş Trabzonspor..
    13. Trump'ın ambargoları ülkesine zarar..
    14. Trump'ın Türkiye kararına ABD..
    15. Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
    16. FETÖ'cü Tuncay Opçin'den alçak paylaşım!
    17. Kabakulak bu belirtilerle kendini..
    18. Renk körlüğü belirtileri nelerdir?..
    19. Rutin diş hekimi kontrolünün..
    20. Yenidoğan sarılığına dikkat!
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?
    En ucuz küçükbaş hayvan fiyatları 2018?