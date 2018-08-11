Rıdvan Dilmen'den saha eleştirisi! 'Zeminlerimizin bu kadar ihmal edilmesi skandal'

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu açılış karşılaşmasında son şampiyon Galatasaray, ligin yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 3-1 mağlup etti. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmayı değerlendirdi.

Dilmen'in ilk yarı açıklamaları şu şekilde:

Futbolu özledim desem yalan söylerim. 3 maç izledim. Konya'da rezalet bir zeminde futbol izledim. Dün de LASK Linz maçına gittim. O güzelim stadın zemini rezalet. Oradan da buraya geldim.

Futbol bütçemizin dünyada 6. olduğu ortamda zeminlerimizin bu kadar ihmal edilmesi skandal.

''Sezon başında, böyle sıcak bir ortamda, Süper Kupa finalinin uzatmaları olmamalı, doğrudan penaltılara gidilmeli. Böyle bir uyarıda bulunmakta fayda var.''

''Dünya Kupası'nda 34-35 kamerayla maçlar verildi, bizde 8-10 falandır. VAR sistemini beklemek lazım.''

"Fatih hoca hep bu golleri yiyoruz diyor ve yine yedi. Artılarıyla, eksileriyle, antrenörlerin istedikleri ilk yarıda oldu."

''Belhanda, Feghouli, Gomis''

Bazen teknik adamlar kaybettikleri zaman bazı kararları tercih edebilir. Fatih Terim geçen sezon Akhisarspor maçından sonra 3-4 tane oyuncuyu kesmişti. Bugün olduğu gibi. Akhisar maçından sonra sürpriz bir şekilde neşteri vurdu. Bu tip oyuncular uzun vadede özel isimlerdir. Teknik Direktörler sadece yönetmezler, idare de edecekler. Ancak kısa vadede çözüm verdi. Ankaragücü için söylenecek bir şey yok. Hazırlıksız ve transfer kaynağı yeni kalkmış bir kulüp. Saha içi organizasyonu olmayan bir takım.