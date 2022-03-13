Rıdvan Dilmen'den olay paylaşım

Rıdvan Dilmen, MHK'nin 12 hakemi liste dışı bırakmasına ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü yorumcu paylaşımında düdük astırılan en kariyerli hakemlerden birinin geri çağırılmak istendiğini ima etti.

"Kamuoyunun nabzını düşürmeye çalışmayın"

Rıdvan Dilmen açıklamasında, "Önümüzdeki günlerde, liste dışı bıraktığınız en kariyerli hakemlerden biriyle devam etme kararı alıp da kamuoyunun nabzını düşürmeye çalışmayın! Geri çağıracaksanız; birini değil hepsini çağırın. Zaten vicdansızca alınan bir karara başka bir vicdansızlık daha eklemeyin!" ifadelerini kullandı.