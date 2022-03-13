  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Rıdvan Dilmen'den olay paylaşım
Spor

Rıdvan Dilmen'den olay paylaşım

Merkez Hakem Kurulu'nun 12 hakeme düdük astırmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rıdvan Dilmen, kariyerli bir hakemin geri çağırılacağının sinyalini verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 21:08:00 -
Rıdvan Dilmen'den olay paylaşım

Rıdvan Dilmen, MHK'nin 12 hakemi liste dışı bırakmasına ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü yorumcu paylaşımında düdük astırılan en kariyerli hakemlerden birinin geri çağırılmak istendiğini ima etti.

"Kamuoyunun nabzını düşürmeye çalışmayın"

Rıdvan Dilmen açıklamasında, "Önümüzdeki günlerde, liste dışı bıraktığınız en kariyerli hakemlerden biriyle devam etme kararı alıp da kamuoyunun nabzını düşürmeye çalışmayın! Geri çağıracaksanız; birini değil hepsini çağırın. Zaten vicdansızca alınan bir karara başka bir vicdansızlık daha eklemeyin!" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay