Rıdvan Dilmen'den olay çıkış: Çağırırlarsa...

Fenerbahçe yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde ilk maçına çıktı. Deplasmanda Antalyaspor'a konuk olan Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 1-1'lik skorla ayrıldı. TRT Spor'da karşılaşmanın ardından konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki teknik direktör konusundaki planları üzerinden değerlendirme yaptı ve "İsmail hoca lütuf yapmadı, İsmail hocaya piyango vurdu. Mental olarak bitmiş bir takım var. Beni 6 günlük çağırsınlar, giderim. İsmail Kartal telefon gelsin diye dua etmiştir" dedi.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde ilk maçına çıktı. Deplasmanda Antalyaspor'a konuk olan Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

TRT Spor'da karşılaşmanın ardından konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal tercihini değerlendirdi ve yapılan yorumları masaya yatırdı.

Fenerbahçe'deki teknik direktör konusundaki planları üzerinden değerlendirme yapan Rıdvan Dilmen, "İsmail Kartal'ın büyük fedakarlık yaptığı yönündeki yorumlara katılmıyorum. İsmail hoca lütuf yapmadı, İsmail hocaya piyango vurdu. Mental olarak bitmiş bir takım var. Beni 6 günlük çağırsınlar, giderim. İsmail Kartal telefon gelsin diye dua etmiştir. Allah yardımcısı olsun." dedi.