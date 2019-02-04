Rıdvan Dilmen'den Kagawa sözleri: Ben böyle bir şey görmedim

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın tekrar edilen penaltısı, Dorukhan Toköz ve yeni transfer Shinji Kagawa'ya dair çarpıcı tespitlerde bulundu.

Rıdvan Dilmen, "Ben böyle bir şey görmedim. Kagawa için gerçekten yok artık dedirtecek işler yaptı. Beşiktaş'ın Japon seyircisi de arttı. Bu önemli bir şey gerçekten. İlhan Mansız serüveninden sonra yeni bir serüven olacaktır bu. Eğlenceli bir maç oldu. İzleyenler ve oynayanlar keyifli bir 90 dakika yaşadı." dedi