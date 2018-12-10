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Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: Milyonlarca insan kan ağlıyor...

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Akhisarspor karşısında aldığı farklı mağlubiyeti yorumladı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 02:57
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe yorumu: Milyonlarca insan kan ağlıyor...

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe, alt sıralardaki rakiplerinden Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 yenilerek 15'inci haftayı düşme potasında tamamladı. Eğer Kayserispor, yarın akşam Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başarırsa Sarı Kırmızılı ekip puanını 16'ya çıkacak ve Fenerbahçe haftayı 17. sırada tamamlayacak.

Maçın ardından Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmayı değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu yıl daha da kötüye gitti Fenerbahçe için. İyi vuruş eyvallah da, bir kaleci topu rakip oyuncu için ancak bu kadar güzel yumuşatır. Tam bir kaleci hatası."

'Kırmızı kar yağar Fenerbahçe düşmez' diyordum ya'

"Koskoca Fenerbahçe takımı için 15. haftada ne konuşuyoruz. 'Kırmızı kar yağar Fenerbahçe düşmez' diyordum ya, Çin'de sarı kar yağmış herhalde. Gerçekten üzücü."

'İnsanlar kahroldu'

"Akhisar'da Seleznyov ve Manu'dan sonraki 3. forvet Bokila, o da gol attı. Fenerbahçe'de işin en kötü tarafı, kimse duygusal olarak bile maç öncesinde favori görmedi. Çubuklu forma giysinler de, Fenerbahçe zannetsinler bari. İnsanlar kahroldu."

'İnsanlar kan ağlıyor'

"Milyonlarca insan kan ağlıyor. Bırakın 7-8 yaşındaki çocuğu, 55-56 yaşındaki Fenerbahçeli bile böyle bir şeyle karşılaşmamış. Bu oyunu yorumlamanın dışına çıkarıyor sizi. Fenerbahçeliler çok üzülüyorlar, bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı yok."

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 02:57
  1. Kayseri
  2. Rıdvan Dilmen
  3. Fenerbahçe
  4. Akhisarspor

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