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Spor Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e sert eleştiri! "Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin?"
Spor

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e sert eleştiri! "Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin?"

Galatasaray'ın evinde Kayserispor'a puan kaybettiği maçı değerlendiren eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'i skor üstünlüğü yakalamışken çift forvete dönmesini eleştirdi ve "Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin?" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 23:45:00 -
Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e sert eleştiri! "Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin?"

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Galatasaray-Kayserispor maçını değerlendirdi.

Rakibi karşısında Galatasaray'ın üstün bir oyun sergilediğini beliten Dilmen, Fatih Terim'i skor üstünlüğü yakalamışken çift forvete dönmesini eleştirdi.

Rıdvan Dilmen konuyla ilgili, "Fatih Terim, çift santrafora ne zaman geçti. 1-0'ken geçti. Rakip 10 kişi. Ali Yavuz'u soktu oyuna. Orta saha üstünlüğü sendeydi. Ne gerek vardı? 6-0 mı yenmek istiyorsun? 6-0'ı illaki 4-4-2 ile atmazsın. Aynı şekilde devam edersin rakibin kaleye gelmiyor. Oyun üstünlüğü sende" ifadelerini kullandı.

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