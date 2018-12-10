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Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal sözleri: Ersun hoca, Real Madrid mi bekliyor seni?

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, ismi Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Ersun Yanal'a seslendi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 03:27
Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal sözleri: Ersun hoca, Real Madrid mi bekliyor seni?

Maçın ardından Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmayı değerlendirdi.

'Ersun hoca da teferruat demeyecek, imzayı atacak'

"Fenerbahçe Ersun Yanal ile görüştüyse, imzayı atacak. Ersun hoca da teferruat demeyecek, imzayı atacak. Bedelini ağır ödersiniz. Takım zaten enkaz duruma geldi. Görüşmeyeceksin abi, görüştüğün zaman da imzalayacaksın."

'Fenerbahçe takımını bu hale getirdiler, kim getirdiyse tebrik ediyorum'

"3-0 maç kaybedilir ancak oyunun tamamında hiç pozisyona girmeden, ezik bir oyunla bu durumlara düşmek çok kötü. Fenerbahçe'de bugün sahaya çıkan toplam 13 oyuncunun toplamda attığı gol sayısı 3. Bugün Fenerbahçe kazanmaya giderken, kafilede gol atan 3 oyuncu var. Adı Fenerbahçe. 15. haftada kadrosunun attığı gol sayısı 3. Fenerbahçe'de Isla ve Hasan Ali ön libero oldu. Fenerbahçe takımını bu hale getirdiler, kim getirdiyse tebrik ediyorum."

'Ben neyini anlatayım?'

"Her türlü varyasyonu uygulasan da Trabzon'a 6-1 yenilmekten kurtulup 2-1 kaybediyorsun, küme düşme potasındaki Rize'den üç yiyorsun. Ben neyini anlatayım? Neyini anlatayım?"

'Fenerbahçe ölmüş ağlayanı yok'

''İnsanlar tarihinde böyle bir şeyle karşılaşmadı. Kararları alırken, doğru kararlar alacaksınız. Hatadan dönmek, yapmanız gerekendir, erdem değildir. Ersun hoca, 'Fenerbahçe ile görüşme yaptık' diyor. Ne zaman diyor? Maçtan önce. Bu takımın teknik direktörü yok mu? Bu takımın oyuncuları duymadı mı? Duydu. 'Bu sarışın arkadaş bu maçtan sonra yok' dediler. Bir başkan yardımcısı, bir teknik direktörle görüşüyorsa, imzayı atacak. Koskoca Fenerbahçe'yi bu hale düşürmeye kimsenin hakkı yok. Bırakın takvim makvim işlerini, oturduysan imzayı at. Fenerbahçe ölmüş ağlayanı yok. Teferruatmış, 1,5 yıllıkmış. Pideci mi burası? 1,5-2,5. Teferruat falan, geçin bunları. Fenerbahçe burası. Bir teknik direktör gidecek Kuşadası'nda seminerde konuşacak, bir yönetici açıklama yapmayacak. O dakikada almam hocayı. Alınıyorsa da, o koltukta oturmam."

'Fenerbahçe ne Ersun'a, ne Rıdvan'a kalmıştır'

"Fenerbahçe aylardır 18 takımla yarışıyor, bir de Ersun Yanal diye bir takım çıktı. Bırakın kardeşim! Fenerbahçe ne Ersun'a, ne Rıdvan'a kalmıştır. Ali Koç, 'Ali olarak geliyorum Fenerbahçe'ye' dedi. Artık soyadının adı geçsin."

'Fenerbahçe ölmüş ağlayanı yok'

"Bir başkan yardımcısı, bir teknik direktörle görüşüyorsa imzalayacak. Herkesin kendine göre takvimi varmış. Bırakın bu takvim işlerini. Fenerbahçe ölmüş ağlayanı yok. Teferruatmış, 1,5 yıllıkmış. Pideci mi burası? 1,5-2,5."

'Benim ne derdim olabilir?'

''Ersun hocam, inşallah başarılı olursan, çooook uzun yıllar da kalırsın. Benim iki abimle de futbol oynadı Ersun hoca, benim ne derdim olabilir? Taraftar seni sevdi, o zaman 15 hafta önce açıklama yap, görüşüyorsan da imza at."

'Antrenör değil yerine ağaç koysan, bir reaksiyon gösterir oyunculara'

"Fenerbahçe'de antrenör değil yerine ağaç koysan, bir reaksiyon gösterir oyuncular. Kaç kırmızı kart gördü Fenerbahçe? Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışından uzaklaşması olabilir ama çubuklu formanın altına giren oyuncu sorumluluk sahibi olur."

'Daum'u arasan, telefonu kapatır, uçarak gelir'

"Fenerbahçe dediğin zaman bırak Türk teknik direktörleri, yabancılar bile koşarak gelir. Daum'u arasan, telefonu kapatır, uçarak gelir. Ersun hoca, Real Madrid mi bekliyor seni? Fenerbahçe bekliyor, Fenerbahçe!"

'Ali Koç, artık soyadını kullanıp kimi getireceksen, getir'

"Ali Koç, artık soyadını kullanıp kimi getireceksen, getir. Ersun hoca mı? Bilmem. Conte mi? Bilmem. Zidane mı? Onu da bilmem. Fenerbahçe ile makara yaptırma, 15 haftadır insanların canı yanıyor."

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 03:27
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Rıdvan Dilmen
  4. Fenerbahçe
  5. Ersun Yanal
  6. Akhisarspor
  7. Teknik Direktör

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