Rıdvan Dilmen'den derbi yorumu

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu. Siyah-beyazlılar, iki kez geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın derbi performansını yorumladı.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanına kazanmak için geldiğini ifade eden Rıdvan Dilmen, "Maç Beşiktaş'a daha yakındı. Ben yüzde 55'e yüzde 45 Beşiktaş'ın üstünlüğünü gördüm. Necip'in sakatlığı, Serdar'ın girmesi... Alan memnun, satan memnun diyebileceğimiz bir maç oldu." dedi.

Oğuzhan Özyakup'u uzun süredir ilk kez beğendiğini ifade eden Rıdvan Dilmen, "Oğuzhan çok iyi futbolcu ama normal futbolcuya döndü. Problemi kendisi, aynı zamanda kuvvet problemi var." dedi.