Rıdvan Dilmen’den 1 milyon dolar iddiasına cevap ‘Ne yıllığı, aylık’
NTV’den ayrıldıktan sonra yeni sezonda TRT’de devam edecek olan spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, 1 milyon dolar alacağına yönelik çıkan iddiaları kesin bir dille yalanladı.
NTV'deki uzun süreli yorumculuk kariyerini geçtiğimiz sezon bitiren Rıdvan Dilmen, yeni sezonda TRT ekranlarında Süper Lig maçlarını yorumlayarak. Yeni sezonda TRT’de devam edecek Rıdvan Dilmen için 1 milyon dolar maaş alacağı iddia edildi. Dilmen’den bu iddialara yönelik cevap geldi.
Ti’ye aldı
Yıllık 1 milyon dolar kazanacağı ileri sürülen spor adamı, söz konusu iddiaya espriyle “Yanlış yazmışlar aylık olacak” diye cevap verdi. Dilmen, 1 milyon dolar alacağı şeklindeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.