Meteorolojiden iki ile sarı kodlu uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Marmara'nın doğusu ve Edirne çevreleri, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Erzincan ve Diyarbakır dışında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da yağış bekleniyor.
Ordu ve Giresun'da kuvvetli yağış bekleniyor Ordu ve Giresun çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İki il için sarı kodlu uyarı yayımlanırken sel ve taşkın riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Sağanak beklenen kentlerde yağışların genellikle öğle saatlerinde görülebileceği belirtildi.
Kuzey ve doğuda sıcaklıklar normallerin üzerinde Hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında, kuzey ve doğu kesimlerde ise normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, yurdun kuzeybatısında ise kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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