Askerlerini çekiyorlar: 20 yıllık askeri varlık sona eriyor

Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, yaptığı açıklamada, ülkesinin yaklaşık 20 yıldır askeri varlık gösterdiği Somali'den asker çekme sürecinin başladığını söyledi.

"GÜVENLİĞİ SOMALİLİ KARDEŞLERİMİZE DEVREDİYORUZ"

Kainerugaba, askerlerin Ağustos 2027'ye kadar tamamen çekilmesinin hedeflendiğini belirterek, "20 yıllık büyük fedakarlık ve dökülen kanın ardından güvenliği Somalili kardeşlerimize devrediyoruz." ifadesini kullandı.

Uganda, 2007'de Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) kapsamında ülkeye asker gönderen ilk ülke olmuştu.

UGANDA BİRLİKLERİ YAKLAŞIK 19 YILDIR BÖLGEDEYDİ

Uganda birlikleri, yaklaşık 19 yıldır Somali Ulusal Ordusu ile birlikte terör örgütü Eş-Şebab'a karşı yürütülen operasyonlarda ve stratejik bölgeler ile kamu kurumlarının güvenliğinin sağlanmasında görev alıyor.

1 Ocak 2025'te faaliyete başlayan AUSSOM, Somali güvenlik güçlerinin kapasitesini artırmayı, sivilleri korumayı ve ülkenin güvenlik sorumluluğunun aşamalı olarak Somali makamlarına devredilmesini amaçlıyor.

Yıllık yaklaşık 500 milyon dolarlık bütçeye sahip BM destek mekanizması kapsamında UNSOS, Afrika Birliği birliklerine gıda, su, yakıt, sağlık hizmetleri ve askeri ulaşım gibi lojistik destek sağlıyor.

Uganda'nın çekilme kararı, Somali'nin güneyinde terör örgütü Eş-Şebab'a karşı çatışmaların sürdüğü ve uluslararası güvenlik desteğinin geleceğine ilişkin belirsizliklerin arttığı bir döneme denk geldi.

Kararın, ABD'nin, Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonu'na (AUSSOM) yönelik mali desteğini azaltması ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından sağlanan lojistik desteğin geleceğine ilişkin belirsizliklerin artmasının ardından geldiği belirtildi.

ABD, AUSSOM'A SAĞLADIĞI MALİ VE LOJİSTİK DESTEĞİ AZALTMA KARARI

ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi'nde, BM Somali Destek Ofisinin (UNSOS) lojistik veya operasyonel desteğini içeren AUSSOM görev süresinin uzatılmasına karşı çıkmış ve AUSSOM'a sağladığı mali ve lojistik desteği azaltma kararı almıştı.

Böylece UNSOS desteği yaklaşık yüzde 25 azalmış ve sahadaki operasyonlar olumsuz etkilenmişti.