  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Rıdvan Dilmen yeni yönetimde olacak mı? Açıklama geldi
Spor

Rıdvan Dilmen yeni yönetimde olacak mı? Açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2024-05-17 15:01:00 -
Rıdvan Dilmen yeni yönetimde olacak mı? Açıklama geldi

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Rıdvan Dilmen, Ali Koç veya Aziz Yıldırım'ın yeni yönetim kurulunda yer alacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi Ali Koç ve Aziz Yıldırım’ın yönetim kurullarıyla ilgili birçok isim gündeme gelmeye devam ediyor.

Bu noktada da yönetim kurulu ve sportif direktörlük görevleriyle adı anılan Rıdvan Dilmen, iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane ismi, kişisel sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamasında şunları ifade etti:

Hakkımda çıkan yönetim kurulu veya sportif direktörlük görevi alacağım haberleri asılsızdır! Bu asılsız haberlerin çıkarılmasının sebebini de gayet iyi biliyorum! Benim ne Sayın Aziz Yıldırım'ın ne de Sayın Ali Koç'un tarafında olmam söz konusu değildir! Benim, kongreye malzeme olmayacak kadar doğduğum günden beri sadece Fenerbahçe’min yanında olduğu bilinmektedir.

Sevgilerimle.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ali Koç'u zora sokacak! Aziz Yıldırım seçimlerde öne geçti, kimse bunu beklemesin Fenerbahçe ile ilgili olay açıklama…
Ali Koç'u zora sokacak! Aziz Yıldırım seçimlerde öne geçti, kimse bunu beklemesin Fenerbahçe ile ilgili olay açıklama…

Spor

Ali Koç'u zora sokacak! Aziz Yıldırım seçimlerde öne geçti, kimse bunu beklemesin Fenerbahçe ile ilgili olay açıklama…

Galatasaray'dan yılın transferi! Eski Fenerbahçeli imzayı atıyor: Karar açıklandı…
Galatasaray'dan yılın transferi! Eski Fenerbahçeli imzayı atıyor: Karar açıklandı…

Spor

Galatasaray'dan yılın transferi! Eski Fenerbahçeli imzayı atıyor: Karar açıklandı…

Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler: "Dzeko ve İsmail Kartal arasında..." Kara kedi girdi bile...
Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler: "Dzeko ve İsmail Kartal arasında..." Kara kedi girdi bile...

Spor

Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi flaş sözler: "Dzeko ve İsmail Kartal arasında..." Kara kedi girdi bile...

Tüm gözler Fenerbahçe’de onun üzerindeydi! Ve yıllar sonra yeni bir meydan okuma!
Tüm gözler Fenerbahçe’de onun üzerindeydi! Ve yıllar sonra yeni bir meydan okuma!

Spor

Tüm gözler Fenerbahçe’de onun üzerindeydi! Ve yıllar sonra yeni bir meydan okuma!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23