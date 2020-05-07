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Spor

Rıdvan Dilmen: TFF Başkanı yalan söylüyor

Spor yazarı Rıdvan Dilmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in ligleri 12 Haziran'da başlatma kararıyla ilgili çarpıcı yorumda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 22:25:00 -
Rıdvan Dilmen: TFF Başkanı yalan söylüyor

Rıdvan Dilmen, liglerin devamı kararıyla ilgili gündemi yorumladı.

İşte Dilmen'in açıklamaları;

"TFF doğu hareket etimiyor"

TFF'nin doğru hareket ettiğini düşünmüyorum. TFF, özerktir. TFF'nin önemli bir özelliği var. Çok değerli doktorları var. Hatta dışarıdan enfeksiyonla ilgili danışmanları da var. Sık toplantı yaptılar. 35 sayfalık bir protokol hazırladılar. Bilim insanlarının raporu doğrultusunda bir karar alacak. TFF ne yaptı? Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'dan randevu aldı. Nihat Bey, görüştü. Akşam Fahrettin Koca "Oynansın, oynanmasın" diye bir şey konuşmadık ve tamamen TFF ve kulüplerin alacağı karara biz uyarız dedi.

"Özdemir doğruyu söylemiyor"

Açıklamalar arasında tezatlık var. Nihat Özdemir, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'na müracat ederek karar alacağız dedi. Burada bir kere problem var. Aradan iki saat geçti. Sağlık Bakanımız rutin basın toplantısında bir soru karşılığında daha net ifadelerle, Nihat Özdemir'in söylemlerinin doğru olmadığını söylüyor. Yalandan kıvırmayalım.

"Devlet bu maçları durdurmuştur, devlet başlatsın"

Açık konuşmak istiyorum biraz daha. Trabzonspor kulübü başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sonra bir açıklama yaptı ve sorumluluk devlette diyor. Bugüne kadar Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun tutumu hiçbir türlü "Oynayalım, oynamayalım" yönünde olmadı. Allah'ı var duymadım. Bu karardan sonra Ahmet beyin açıklamasında şöyle bir eksiklik var. Önemli bir şey söyledi. Ne dedi? "Devlet bu maçları durdurmuştur, devlet başlatsın" dedi. Yani kararı devlet verecek dedi.

Nihat bey 35 sayfalık bir raporumuz var, buyurun sayın bakanım dedi. Ancak kulüplerle görüştük, oynamak istiyorlar şeklinde bir ifade yok. Teknik Direktör, futbolcu ve başkandan biz oynamak istiyoruz diyen oldu mu? Ben duymadım.

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