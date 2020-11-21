Rıdvan Dilmen: Sergen virajı aştı

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi. Dilmen, oyun olarak üst düzey bir maç izlediğini söyledi ve futbolcuları da tek tek yorumladı.

"Beşiktaş, Türkiye'nin en eski kulübü. Başakşehir ise, yapılanması örnek bir proje. Abdullah Avcı'nın da kulakları çınlasın, emekliyoruz, koşacağız denen bir projeydi. Bunları gerçekten de yerine getirdiler. Tesisleşmeyi yaptılar. Değerli bir başkan var, yıllardır bu camianın içinde. Başakşehir'in problemi, İstanbul takımı olmasına rağmen tarihi olmadığı için İstanbulspor'da olduğu gibi geride kalabilir. Başakşehir iz bırakır, Türkiye'nin en büyük başarılarından birini elde etmiştir, 4 yıl şampiyonluğa oynamıştır."

"Başakşehir ilk yarıda oynamadı"

"Birinde 8 oyuncu yok, diğerinde ise şampiyon, formda bir takım. Maç öyle bir başlıyor ki, tarihi kulübün takımı, sanki İstanbul'a gelmiş, büyük takıma karşı oynamak isteyen bir Anadolu takımı hırsıyla oynamaya çalışıyor. Başakşehir için, ligimizin en organize takımı deriz. Manchester United karşısında da, PSG karşısında da üstün oynadığı zamanlar oluyor. Görüyorduk ki Başakşehir toparlayabilir. Başakşehir ilk yarıda oynamayan bir takım olarak karşımıza çıktı. Ciddi şekilde hayal kırıklığına uğradım Başakşehir konusunda."

"Gol geliyorum diyordu"

2. yarıda bir Başakşehir izledim, üstüne koymuş bir takım. O sırada Beşiktaş'ın zaafiyetleri ortaya çıkmaya başladı. Bu Güneş'e kar dayanmaz derler ya öyleydi. Tek kurtuluşu vardı Beşiktaş'ın o anda, bir kontra atak sıkıştırır, atarım diyordu. Gol geliyorum diyordu. Giuliano kaçırdı, Chadli katkı sağladı. O Başakşehir gitti, Okan hocanın takımı geldi ve müthiş oynadılar. Bir anda 4-2'ye gelebilirdi maç. Başakşehir mücadele etmezsem olmaz ama edersem, bu lige fazlayım diyor."

"Giuliano ve Chadli'yi koydu"

"Devre arasında Başakşehir'de Okan Buruk soyunma odasına girdi ve 'Beyler biz bu değiliz, gerekirse Başakşehir gibi oynayıp 5 yiyelim' dedi muhtemelen. Giuliano ve Chadli'yi koydu. Santrfor eksiği yaşadı. Demba Ba sakat, Crivelli de kaldıramıyor bazen. Başakşehir için galiptir bu yolda mağlup diyorum, Beşiktaş için de bu gün bu puanı almak önemli diyorum."

"Penaltı ve sarı kart doğru"

"Hakem hata yaptı, ilk yarıda avantaj oynatması gerekiyordu oynatmadı ama bu maçı böyle konuşuyorsak, açıkçası ben otoriter, oyunculara karşı ilişkisi iyi, oynatmaya çalışan bir hakem gördüm. Penaltı ve sarı kart doğru, Mehmet Topal'ın eli açık, kural öyle diyor. Ben Başakşehirli olsam, şu maça asla üzülmem. 2. yarıda, her ne olursa olsun bir takım, bir takımı bu kadar boğamaz."

"Larin'i merkeze koyabilirdi"

Babası Utku Yuvakuran ile gurur duymuştur. Aboubakar daha da iyi olacaktır. Larin ile Aboubakar'ın uyumunu çok beğendim. Larin bence erken çıktı, sahanın en iyi oyuncusuydu. Belki Aboubakar'ı kenara geçip, Larin'i merkeze koyabilirdi.

"Ghezzal ile başlıyor"

Ghezzal zaten parçalı bulut. Var, uzun süre yok. Sergen hoca solak, teknik oyuncuları sever. Elindeki oyunculara baktığında da hoca en iyi olan Ghezzal ile başlıyor, bunu eleştiremeyiz.

"Benim için bir sağ bek değil"

Türkiye'de bir Atiba gerçeği var, çok özel bir oyuncu. Dorukhan'ın problemi, çok kartlı fauller yapıyor. Benim için bir sağ bek değil, iyi bir orta saha, iyi olabilecek bir sağ iç orta saha.

Chadli, şu ana kadar izlediğim kadarıyla Türkiye'deki en yetenekli 3 oyuncudan biri ve bu yılın yıldız adayı.

"Kimse sakatlık, Kovid falan dinlemez"

"Maç öncesi Sergen Yalçın'sın, Fenerbahçe'nin maç eksiğiyle 10 puan gerisindesin. Başakşehir ile oynuyorsun, sonra Fenerbahçe ile oynuyorsun, Kasımpaşa, sonra Alanya var. Başakşehir ile oynuyorsun ve B takımınla oynuyorsun. Antrenör kovdurur bu fikstür. Kimse sakatlık, Kovid falan dinlemez. Sergen Yalçın'ın genel performansı iyi. Kulübün ekonomik durumunu, oyuncu ödemelerini bilemiyorum."

"Yalçın önemli bir virajı geçti"

"Soru işaretli, özverisinde problem olan Vida var. Welinton'dan daha iyi oyuncu almayı da bilmiyor mu? Ekonomik olarak bunları aldılar. Önemli bir virajı geçti, Sergen Yalçın için de sıkıntı olmaması gerekirken sıkıntı olabilirdi."

"3'lüye uygun kadro yok"

S"ergen Yalçın'ın bazı şeyleri değiştirmesinde fayda var. 3'lü oynayıp, bunu iyi çalıştırması lazım. Çok iyi gitmiyorsa işler, bir şey yapmalısınız. Oyuncu değişince olmazsa sistemi değiştirmelisiniz. 3'lüye uygun kadro ancak puan kredisi olmadığı için uygulamıyor olabilir."

"Atiba demek, çok başka şeyler demek"

"Atiba'nın üstünü örtün, üşümesin. Aman grip olma deyin, aman hasta olmasın. Atiba demek, çok başka şeyler demek. Atiba, Sergen Yalçın ile çift yönlü bir oyuncu oldu, oradan onu alınca da yumuşar."

"Erteleme olmasın diye kadrolar 35 oyuncuya çıkarılmış"

Nedeni anlamsız bir şekilde bu lig oynanır mı diye çıktı. Evet, vakalar var. Ekonomi de önemli, sporcular da oynamak istiyorlar. Hükmen mağlubiyet neden tartışıldı, anlamıyorum. Erteleme olmasın diye kadrolar 35 oyuncuya çıkarılmış ama devre arası. Kulüpler U19'dan alabilsin, amatör oyuncu da alabilsin. Hükmen mağlubiyet ya da ertelememek istiyorsanız, olabilir.

Karantina süresi düşmeli mi?

Ahmet Nur Çebi sanki federasyona başvurmuş, karantina için günü 10'a düşürelim demiş, ret cevabı almış. Muhakkak sağlık kuruluna soruluyordur. Bizim sağlık çalışanlarımız için de kendimize bakmamız gerek. Sağlık sektöründe çalışanlar, 7. gün ve 8. gün test oluyor, ikisi de negatif çıkarsa, bizleri kurtarmak için tekrar dönüyor. Futbolcular için de 7. ve 8. gün negatif çıkarsa, oynayamaz mı, bunun da tartışılmasının doğru olduğunu düşünüyorum.

"İnsah hayatından bahsediyoruz"

Loca moca olmaz, birileri keyif yapacak diye stada alınıyor. Kulüplere yardımcı olsunlar, kimse maça gitmesin. İnsah hayatından bahsediyoruz.