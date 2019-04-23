Rıdvan Dilmen: Şenol Güneş milli takımla anlaşınca kafası rahatladı

Süper Lig 29. haftasında Sivasspor kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Beşiktaş'ın 2-1 yendiği müsabakayı Rıdvan Dilmen NTV ekranlarında değerlendirdi.

"Çok değerli 3 puan kazandırdı''

"Şahane vuruş ve özgüven. Çok değerli 3 puan kazandırdı. Top çatala gitti zannettim ben. Bazı goller vardır. Hani nasıl tutamazsın dersin ya! Burada işte vurana bakacaksın. Öyle bir vurdu ki Burak..."

"Şenol Güneş milli takımla anlaşınca kafası rahatladı''

"Şenol Güneş milli takımla anlaşınca kafası rahatladı. Herkesin kafası rahatladı ve ondan sonraki süreçte 5'te 5 yapan bir Beşiktaş var. Beşiktaş hala kovalıyor. Galatasaray, Konya'ya gidiyor bu hafta ve Beşiktaş sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak."

"Beşiktaş'ın en önemli şansı bu maçtı''

"Beşiktaş'ın en önemli şansı bu maçtı. Eğer Göztepe ile Bursa mucizevi bir şekilde her şeyi yapmasalar Sivasspor ile Fenerbahçe bugün küme düşme potasında içinde olacaklar.