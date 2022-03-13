Rıdvan Dilmen şampiyonluk tarihini açıkladı!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'den şimdi de şampiyonluk açıklaması geldi. Rıdvan Dilmen Trabzonspor'un 10 Nisan ya da 17 Nisan tarihinde şampiyonluğu garantileyeceğini tahmin etti. Dilmen'in verdiği söz konusu tarihler Süper Lig'in 32 ve 33. haftalarına tekabül ediyor.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu ve ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti geldi. Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un şampiyonluğunu garantileyeceği tarihi ve haftaları tahmin etti.

Rıdvan Dilmen'in sosyal medya hesabından paylaştığı şampiyonluk açıklaması şöyle:

'Tahminimce Trabzonspor ligde en geç 32. haftada (10 Nisan) veya 33. haftada (17 Nisan) matematiksel olarak şampiyonluğu garantiler. Tabii ligde ikinci ve üçüncü olmak da önemli. Ligi ikinci bitiren takım, Şampiyonlar Ligi ön elemesine gidecek. Trabzonspor'un ligin yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanma ihtimalini yüksek görüyorum. Bu durumda lig üçüncüsü Avrupa Ligi'ne katılacak. Bu yüzden de iddiasız bir lig oynanmıyor, onu söyleyeyim. 4 takımın düşecek olması da zorlu döneme girildiğini gösteriyor. Trabzonspor'un 10 veya 17 Nisan'da atacağı şampiyonluk turu, ligi, Avrupa Ligi yolunda bitirmiş olmuyor. Küme düşme hattında da kopmalar başladı. Ama doğru hakem ve VAR atamaları ve yönetimlerine en çok ihtiyacın olduğu dönemde kısıtlı kadroyla bizi nasıl bir sezon bekliyor; açıkçası merak ediyorum.'