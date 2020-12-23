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Spor Rıdvan Dilmen: Hakem maçı Başakşehir'den aldı
Spor

Rıdvan Dilmen: Hakem maçı Başakşehir'den aldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında evinde Başakşehir'i konuk etti. '%100 Futbol' programında konuşan Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, ilk yarıda yaşanan Luiz Gustavo'nun pozisyonun tartışmalı pozisyonu hakkında kırmızı kart olduğunu söylerken maç sonunda açıklamalarında ise hakemin sonuca etki ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 21:30:00 -
Rıdvan Dilmen: Hakem maçı Başakşehir'den aldı

NTV'de yayınlanan '%100 Futbol' programında konuşan Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesini değerlendirdi. Rıdvan Dilmen, Luiz Gustavo'nun kırmızı kart görmesi gerektiğini belirtti.

Dilmen, "Fenerbahçe kalesine gelen ilk şut gol oluyor, artık antrenmanları 1-0'a göre ayarlamalı. Ağır bir şeyler söylemek istemiyorum ama Başakşehir antrenman maçı gibi oynuyor. İstediği şekilde ataklar sona eriyor. Gustovo’nun pozisyonunu konuşmaya, tartışmaya gerek yok..Kırmızı..12’nci dakikadan itibaren Fenerbahçe’nin 10 kişi oynaması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

"Hakem maçı Fenerbahçe'ye verdi"

Rıdvan Dilmen, konuşmasının devamında, "Hakem bugün maçı Başakşehir'den aldı, Fenerbahçe'ye verdi. Hakem 0-0 giden bir oyunda, daha geride oynanacak 80 küsür dakika varken, Fenerbahçe'nin en güçlü oyuncusu Gustavo'yu atamadı. Hakem Gustavo'nun kırmızı kartını vermedi, Fenerbahçe'nin 2. golünde autu korner verdi, Skrtel faul yapmışken Rafael'e kart verdi ve kırmızı kartla attı. Skora etki eden 3 karar." dedi.

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