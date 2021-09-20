Rıdvan Dilmen: Bunu iyi niyetli görmem

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibine 2-0 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini aldı.

TRT Spor'da Başakşehir - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, teknik direktör Vitor Pereira'nın kadro tercihlerine tepki gösterdi.

Dilmen, "Frankfurt maçında ne kadar koşarsanız koşun, Mesut ve Valencia'nın olduğu takımda bir kalite sunarsınız. Mesut'un attığı gol aman aman bir gol değil ama başlangıcı öyle. Hoca da dedi ki "Mesut kimsenin görmediğini görüyor' valla Pereira da herkesin gördüğünü görmüyor ya da görmek istemiyor. Çünkü 15 maça çıkmış Pereira, bir maçta bile Mesut Özil 11'de oynamamış. Bunu ben iyi niyetli görmem." dedi.