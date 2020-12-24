Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın iptal edilen golü hakkında açıklama

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ankaragücü-Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Dilmen'in açıklamaları şöyle:

Doludizgin tabirini kullanabiliriz. Alanyaspor karşısında kötü bir oyunu vardı Beşiktaş’ın. Son 6 haftada olağanüstü bir çaba. Ankaragücü’nün son haftalarda bir çıkışı vardı, bunun boş olmadığını gördük. Kalite olarak çok yüksek değil ama iyi maç oldu.

İki takım da maçı kazanabilirdi. En iyisi de Halis Özkahya. Birkaç kartı atladı ama bugün gerçekten çok beğendim. Formda bir sezon geçiriyor. Çok temiz bir maç oldu.

Hakemlerin davranışlarında yanlış yok ama bazen yanıltabilirler. Özkahya ilk yarıda müthiş bir avantaj oynattı. Beşiktaş şampiyonluk potasına girdi. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ekonomik yapısına karşılık Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın’ın başarılı gittiğini söyleyebiliriz.

Sergen Yalçın’ın ideal stoperleri bunlar. Taktiksel olarak eleştirebilirim zaman zaman ama belli bir şablonu var.

Yalçın, Ersin’i bir adım daha önde görüyor. Sakatlığı olmasa bence Rıdvan’ı oynatacaktı hoca. Montero kadroda ama oynatmıyor, ‘İki stoperim bunlar’ diyor. Atiba eski günlerin dışında kaldı. Atiba kadar koştu takım.

Ankaragücü’nün galibiyetini de konuşabilirdik bugün. Maçın başından itibaren arkaya çok top yedi Beşiktaş. Bunları yememesi lazım.

Ankaragücü kaybetse bile benim için silahları olan bir takım. Net bir forvetleri yok. Eli ayağı düzgün bir takım. İki iyi orta saha oyuncusu var. Beşiktaş iyi oynamadı ama sonuçta bir deplasman galibiyeti var.

Larin bir silah. Kafa ile auta attığı bir top var. Onu gol yapabilirdi. Mensah, Atiba ve Larin çok gol atar. Aboubakar’ın koşularında pek fark yok, az koşuyor hiç olmaz ama ya iyi oynuyor ya da kötü oynuyor. Bugün kötü oynadığı günlerden biriydi.

Öndeki 5 oyuncunun en az 2 ya da 3 tanesi iyi oynayacak. Bu Galatasaray için de geçerli. Hücum oyuncuları iyi günündeyse gider. Beşiktaş'ın merkezindeki 2 futbolcu da iyi oynadı bugün.

Larin'in iptal edilen golü...

Larin’in golünün iptal edilmesini doğru buluyorum. Anormal bir durum olsa Mete Kalkavan ‘Hocam gel bak’ derdi.

Beşiktaş iyi bir kaleci alacak. Yalçın, devre arasında kalecimi alırım, eksik mevkilere transfer yaparım diye düşünüyordur. Bu arada da Rıdvan’ı kazanıyor.

Sergen Yalçın değil başka bir hoca olsa belki gönderirlerdi. Sabırlı bir şekilde devam ettiler. Bugün de Beşiktaş iyi oynamadı, geçen hafta ilk yarı iyi oynamadı ama o enerjiyi görüyorum. Bu krizde kaleci çok önemli. Türkiye’nin iyi kalecilerin biri Altay, ama kötü oynadığı maçlar da var. Galatasaray’ın da başarılarında iyi kaleciler vardı.

Yayıncı kuruluş zarar ediyorum diyor. Açıklama yapılmadan önce biz her şey oldu zannettik ama bir kriz var. Her hafta mücadele eden, ter akıtan oyuncular var. Digitürk bana ne derse ne olacak, ne yapacaksınız? B planınız yok. İki takımın da haksız olduğu konular var. Tarafların oturup değerlendirmesi gerekiyor. (Karakolluk oldular!)