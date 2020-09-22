Rıdvan Dilmen açığa çıkarınca tutuştular

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen’in FETÖ'nğn spor yapılanması ile ilgili gündeme getirdiği, iddialar spor kamuoyunu yerinden oynattı.

Önceki akşam NTV’de konuşan Rıdvan Dilmen, eski Vatan Gazetesi Spor Müdürü İbrahim Seten, Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan ve gazeteci İsmail Er’i Hain terör örgütü FETÖ’nün spor basınındaki ayakları olduğunu iddia etti.

Yayında çok önemli belgelerle bu iddialarını güçlendiren Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen şunları söyledi:

“Futbol maalesef Türkiye’de saha içinde oynanmıyor. Ben de futbolun dışına çıkmam. Kimseye saygısızlık yapmadan eleştirimi yaparım. Bu yıl tuhaf bir durum oldu. Serdar Tatlı eski hakem, daha önce MHK başkan yardımcılığı yapmış, benim de yakınen tanıdığım, sevdiğim bir arkadaş MHK başkanlığına geldi. Ne olduysa, bir şey oldu. Daha 1. hafta bitti, ilk hafta maçı oynandı. Hatta başlamadan önce başladı: ‘Lig dizayn ediliyor’ Özellikle ‘Rıdvan Dilmen sezonu yapalım, yaşarken görsün’ gibi. Geçen yıl 34 hafta boyunca hakem rezaletleri anlattılar. Erman hoca, Ahmet hoca da dahil. Diyelim ki MHK Başkanı’nı ben getirdim. Bir dakika daha maçlar başlamadı, ne yaptı bu arkadaş? Hakemlik kariyerinde, oyuncu olanlar, teknik adam olanlar, bu eleştiriyi yapanlar ‘bu adam adam değildir’ deme şansları var mı? Hayatımda bir kere telefonla konuştum komiteden birisi yok. Peki ne oldu da Serdar Tatlı geldi. Lig dizayn ediliyor ya. Zekeriya Hoca geldi, Sabri Çelik geldi. Dizaynın nasıl olduğunu biraz sonra anlatacağım. “Bu arkadaşlar dublör kullanıyorlar, çakma hesaplardan yazdırıyorlar. Sen Serdar Tatlı’nın nesini gördün? Ne oldu da Serdar Tatlı size kötülük yaptı? Henüz 1. hafta oynanmış. Diyelim ki acayip yanlışlar olur. Diyorum ki bu arkadaşlar acaba niye yapıyorlar bunu? İstanbul Adliyesi şurada. Beni avukatlarınız da izliyordur, mahkemeye de verebilirsiniz. Boynumuz kıldan ince. 2010 yılında Ahmet Çakar gece 01.30’da beni aradı. ‘Rıdvan gel bir çorba içelim’ dedi. Serhat Ulueren de var. ‘Seninle ilgili şike dosyası varmış’ dedi. Ben de ‘iyi ki bana söyledin, futbol namustur’, tövbe estağfirullah beni nasıl konuşturuyorlar, ‘Ailemi satarım maçı satmam’ dedim. Bu İbrahim Seten ve onun yandaşı Gökmen Özdemir diye. Vatan Gazetesi’nde 1 sayfa böyle, hani FETÖ’cülerin sahte tapeleri vardır ya öyle yazmışlar. Sabah Sarıyer Savcılığı’na gittim. Dosya geldi, benimle alakası yok. Ben de mahkemeye verdim. İbrahim Seten ve tayfası. ‘Mehmet Baransu sonuna kadar haklı’ diyor. Mehmet Baransu nerede İbrahim Seten? İsmail Er senin de var tweetin. Mehmet Baransu nerede? O gariban insanları cezaevine attıran kişi nerede şimdi? Aynı arkadaş Beşiktaşımıza üçlü çektiriyor. Kime çektiriyor? Haine! Mehmet Aslan, Mehmet Baykan’ı arayıp da getirmek istiyor diyen sen misin? Ne yazıyor orada? Mehmet Aslan’ın safı belli. Ne okuyor? Zaman Gazetesi. Mehmet Aslan şimdi Zaman Gazetesi yok, Mehmet’i de al yanına oraya git. Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman Başbakan, mitinglere gidiyor ya! Sesi kısılmış. Şimdi tweet atıyor, ‘Bu nasıl ses böyle’ diyor, sen kimsin, şu anki Cumhurbaşkanımızla alay ediyorsun. 251 kişiyi şehit etmiş şefine yalakalık yapıyorsun.”

Bu ne panik?

Rıdvan Dilmen’in açığa çıkardığı bilgiler neticesinde bocalayan ve her platformda Atatürkçülük dersi veren İbrahim Seten ve Mehmet Arslan’ın 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili twit atma telaşına düşmeleri gözlerden kaçmadı. İsmail Er’in de hem Pensilvanya imamlarından olan şahısla fotoğraflarını NTV yayınında belgeleyen Rıdvan Dilmen, sonrası 15 Temmuz meydanlarından kareler paylaşması da şaşkınlığa sebebiyet verdi.