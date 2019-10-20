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Rıdvan Dilmen, Abdullah Avcı'ya seslendi: Gerçeklerle yüz yüze gelmesi lazım

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın golsüz berabere kaldığı Ankaragücü karşılaşmasını yorumlarken teknik direktör Abdullah Avcı'ya da seslendi.

20 Ekim 2019 Pazar 10:26
Rıdvan Dilmen, Abdullah Avcı'ya seslendi: Gerçeklerle yüz yüze gelmesi lazım

Beşiktaş, Süper Lig 8. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı. Rıdvan Dilmen NTV'de müsabakayı analiz etti.

Beşiktaş yarışın hemen içine girmek kazanmak zorundaydı. Haftaya 13 puanlı Galatasaray ile oynayacak. Fenerbahçe henüz oynamadı. Başakşehir 14 yaptı. Beşiktaş'ın bu maçı kazanıp 11 puanla derbiye çıkması başka bir şeydi. 9 puanla çıkması başka bir şey. 

"İşlerin iyi gitmediği zaman bazı gerçeklerle yüz yüze gelmesi lazım''

Oyun formatlarında Abdullah Avcı sürekli dikkat etmeye çalışıyor. Benim Abdullah Avcı'ya çok saygım var. Beşiktaş golcü bir takım değil. Abdullah Avcı farklı bir şey oynatmaya çalışıyor ama bunu alışkanlık hale getirmesi lazım. İşlerin iyi gitmediği zaman bazı gerçeklerle yüz yüze gelmesi lazım. Bu takım neden aceleci, panik ve taktiksel anlamda değişiklik yapıyor.

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 10:26
  1. Rıdvan Dilmen
  2. Beşiktaş
  3. Ankaragücü
  4. Abdullah Avcı
  5. Teknik direktör

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