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Ricardo Quaresma'ya Süper Lig'den iki kulüp talip oldu! İşte detaylar

Beşiktaş'tan ayrılacak olan Portekizli yıldız Quaresma'ya Süper Lig'den Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'nın talip olduğu belirtildi.

27 Ağustos 2019 Salı 13:28
Ricardo Quaresma'ya Süper Lig'den iki kulüp talip oldu! İşte detaylar

Kadro dışı kararı Beşiktaş camiasını ikiye bölen Ricardo Quaresma ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, Başkan Fikret Orman tarafından kulüpte istenmediği yönünde bilgilendirildiğini açıklayan Portekizli yıldız, konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğini bildirmişti.

Alacaklarını talep etti!

Dün de Ümraniye'ye giderek arkadaşlarıyla görüşen ve "Hiçbir sorun yok, buradayım" diyen Quaresma, yönetime alacakları konusunda haber gönderdi. Kulüp arayışlarını devam eden 35 yaşındaki yıldız, siyah-beyazlılardan geçmiş alacaklarının yanı sıra 2019-2020 sezonu hak edişlerini de talep etti.

Süper Lig'den iki talip

Yönetimin bu işten en az zararla ayrılmak istediği ve kendilerinin de oyuncu için kulüp arayışında oldukları belirtildi. Şayet istenilen sonuç elde edilemezse Quaresma, sezon sonuna kadar kadroda yer almayacak ve 1.75 milyon Euro maaşı da cebine koyacak. Yıldız futbolcuya, MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'nin yanı sıra Süper Lig'den Başakşehir ve Kasımpaşa'nın da talip olduğu öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:28
  1. Ricardo Quaresma
  2. Beşiktaş
  3. Medipol Başakşehir
  4. Kasımpaşa
  5. Süper Lig

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