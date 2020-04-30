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Spor

Ricardo Quaresma imzayı atıyor!

Sezon başında Beşiktaş’tan Kasımpaşa’ya transfer olan Ricardo Quaresma, mevcut sözleşmesi ve 1 yıl uzatma opsiyonu hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 08:48:00 -
Ricardo Quaresma imzayı atıyor!

Ricardo Quaresma, Porto'ya dönüp kariyerini ülkesinde noktalamak istediğini açıkladı.

Tecrübeli futbolcu, “Porto’ya dönmek ve kariyerimi orada bitirmek istiyorum ancak, buna tek başıma karar veremem... Kasımpaşa ile bu konuda bir görüşme yaptıktan sonra durumu netleştirebilirim. Ne olacağını zaman gösterecek”  dedi.

Quaresma'nın İstanbul ekibiyle anlaşma yoluna gidip Porto'ya imza atması bekleniyor.

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