Rezillikte çığır açtılar, küvete girdiler! FOX TV’ye büyük darbe geldi
Ahlaksız dizileri ile Türkiye’nin toplum aile yapısının köküne dinamit döşeyen Yahudi menşeili FOX TV’nin Sen Çal Kapımı dizisine yapılan binlerce şikayet sonrası RTÜK cezayı kesti.
Haftanın her günü yayına aldığı dizi ve programlarla Türk kültür ve ahlak yapısına suikast düzenleyen FOX TV, RTÜK’ten nasibini aldı.
Reytinglere bile giremeyen dizileri yurt dışından finanse ederek ısrarla yayınlamaya devam ediyorlar.
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı masaj, jakuzi ve duş sahnelerinin müstehcen nitelikte olması nedeniyle RTÜK'ün engeline takıldı.
Son olarak geçtiğimiz gün yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde oyuncuları çıplak bir şekilde küvete sokan zihniyete RTÜK, "Türk aile yapısına aykırı olduğu" gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.
İzleyenlerin de tepkisini çeken skandal sahnelere sosyal medyada binlerce tepki ve şikâyet yapıldı.