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Gündem Rezillik paçadan akıyor... LGBT'lilerden yol ortasında tekme tokat ve saksılı kavga!
Gündem

Rezillik paçadan akıyor... LGBT'lilerden yol ortasında tekme tokat ve saksılı kavga!

İzmir'de bir grup trans sapkın, tartıştıkları başka bir trans bireyi öldüresiye dövdü. Cam şişelerin ve saksıların havada uçuştuğu kavganın, şiddet gören kişinin çocuklara uyuşturucu teklif etmesinden dolayı çıktığı ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:53:00 - 2020-10-28 14:06:53

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde iki trans sapkın arasında tartışma çıktı. Bu kişilerden biri, diğerine önce cam şişe fırlattı, ardından da tekme tokat vurmaya başladı.

Öldüresiye dövdüler

Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı gören bir grup trans birey de kavgaya dahil oldu. Grup, saldırdıkları kişiyi dövüp üzerine saksı attı. Kavga çevredekilerin müdahalesi ile son buldu. Trans grup tarafından şiddet gören kişinin, çocuklara uyuşturucu teklifinde bulunduğu, diğer kişinin buna tepki gösterince kavganın çıktığı öne sürüldü. Uyuşturucu teklifinde bulunduğu gerekçesiyle şiddet gören kişinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Eşcinsellik (sapkınlık) Kur'an-ı Kerim'de hangi sure ve ayetlerle yasaklanıyor?
Eşcinsellik (sapkınlık) Kur'an-ı Kerim'de hangi sure ve ayetlerle yasaklanıyor?

İSLAM

Eşcinsellik (sapkınlık) Kur'an-ı Kerim'de hangi sure ve ayetlerle yasaklanıyor?

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Yorumlar

Yasin

Ee burasi izmir her türlü ahlaksızlıgi hoş görüldüğü yer ne bekleyeceksiniz chp nin olduğu her ye böyle rezilligin prim yaptığı alkislangi yerler zaten parti olarakta bunlara destekleri sonsuz
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Mining

Birde homolara basında trans birey diyorlar. İbneler, homolar şimdi trans birey oldu. Her türlü sapkınlık ahlaksızlık maalesef böyle kibar bir dil ile yumuşatılıyor.
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