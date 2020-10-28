Rezillik paçadan akıyor... LGBT'lilerden yol ortasında tekme tokat ve saksılı kavga!

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde iki trans sapkın arasında tartışma çıktı. Bu kişilerden biri, diğerine önce cam şişe fırlattı, ardından da tekme tokat vurmaya başladı.

Öldüresiye dövdüler

Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgayı gören bir grup trans birey de kavgaya dahil oldu. Grup, saldırdıkları kişiyi dövüp üzerine saksı attı. Kavga çevredekilerin müdahalesi ile son buldu. Trans grup tarafından şiddet gören kişinin, çocuklara uyuşturucu teklifinde bulunduğu, diğer kişinin buna tepki gösterince kavganın çıktığı öne sürüldü. Uyuşturucu teklifinde bulunduğu gerekçesiyle şiddet gören kişinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.