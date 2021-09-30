Rezilliğini bir adım öteye taşıdı! Şovmen doktor 'pes' dedirtti

Star Tv canlı yayınında Seda Sayan'a konuk olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Banu Küçükpolat bir "oryantal" gibi dans etti.

Kamuoyu canlı yayındaki rezil görüntüler sonrası, kılık kıyafeti ile de bir doktora benzemeyen Dr. Küçükpolat'a tepki gösterdi.

Açıklaması daha da rezil!

TikTok'ta da sürekli dans videoları paylaştığı ve göbek attığı da ortaya çıkan Küçükpolat gelen tepkilere kulak asmadı.

Rezilliğini yaptığı açıklamasıyla bir adım öteye taşıyan Dr. Banu Küçükpolat "düşmanlarım çatlasın" diyerek "İsterseniz hayatla dalga geçiyor deyin, isterseniz hayatla dalga geçiyor deyin, ben bu Banu'yu seviyorum dostlar" ifadelerini kullandı.

Küçükpolat, rezilik açıklamasını şu sözlerle devam ettirdi.

"Bu kadar ses çıkaracağını düşünmemiştim. Linç de yedim övgü de aldım. Ama canlar ben böyleyim değişmem. İstesem de değişemem. Ruhum istiyor ben yapıyorum. Sevenlere de sevmeyenlerime de duyurulur"

TTB soruşturma başlatmıştı

Seda Sayan'ın programına konuk olan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Banu Küçükpolat, canlı yayında bir "oryantal" gibi dans etti. Türk Tabipler Birliği, Dr. Küçükpolat'ın dansını değil, kendi reklamını yapmasını sorun etti. Banu Küçükpolat hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.