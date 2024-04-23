Rezilliğin böylesi! CHP'li başkan Öcalan'ın fotoğrafının altında DEM'lenmiş!

Adana'nın CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimler öncesi çalışmalarında bebek katili teröristbaşı Adbullah Öcalan'ın resminin asılı olduğu DEM Parti'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı.

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerin üzerinden kısa bir zaman geçmesine rağmen CHP'nin 'kent uzlaşısı' adı altında eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi şubesi haline gelen DEM Parti ile yaptığı kirli ittifak bir bkez daha gün yüzüne çıktı.

31 Mart seçimleri için Oya Tekin'in adı önce Adana'nın Çukurova ilçesi için geçti. Adaylığı açıklanmadan önce ilçede seçim çalışmalarına başlayan Oya Tekin, 17 Ocak'ta DEM'in Çukurova İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarette bazı detaylar dikkat çekti. Duvarlarda bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan ile uzun yıllardır cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın fotoğraflarının bulunduğu odada Oya Tekin'in DEM partilileriyle koyu sohbeti gözlerden kaçmadı

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Ziyaretin ardından Oya Tekin daha sonra ilçe binasının önünde yöneticiler ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi. Oya Tekin'in sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda, Öcalan ve Demirtaş'ın resimlerinin bulunduğu kareyi koymaması dikkat çekti. Toplu fotoğrafa ise, "DEM parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Ülkemizin ve Adana'nın içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik sorunları konuştuk" paylaşımında bulundu.

Daha sonra genel merkez tarafından Seyhan Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Tekin, 31 Mart seçimlerinde başkanlığı kazandı.

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DEM'Lİ İKİ ÜYE KOMİSYONA ALINDI

Oya Tekin'in DEM seviciliği başkan seçildiği Seyhan Belediyesi'nde de devam etti. 31 Mart seçimlerinde DEM Parti'den Seyhan Belediye eşbaşkan adayı olan Sever Uzun, Kanunlar Komisyonu ve Kadın Erkek Eşitlik Komisyonu üyeliğine seçildi. Sever Uzun ile birlikte DEM partili meclis üyesi Aydın Varol da Kentsel Dönüşüm Komisyon üyeliğinde yer aldı. Sever Uzun'un önümüzdeki günlerde belediye başkan yardımcılığına getirilmesi de konuşulanlar arasında.