Rezilliği üstüne giymedi! Ülkesi futbolcuya sahip çıktı

FSF, LGBT'ye destek için tasarlanan gökkuşağı detaylı formayı giymeme kararı sonrasında Fransa kamuoyunda homofobi ile suçlanarak adeta linç edilen Gueye'e yaptığı açıklamayla destek verdi.

Gueye'den, forma giymemesinin gerekçesini açıklamasını isteyen Fransa Futbol Federasyonu (FFF) Ulusal Etik Konseyine (CNE) hitaben kaleme alınan açıklamada, varsayımlar ve dikta işin içine girdiğinde kişisel özgürlüklerin tehlikede olduğu belirtildi.

Gueye'e CNE tarafından yazılan mektubun büyük bir şaşkınlıkla okunduğu ifade edilen açıklamada, bu yaklaşımın, bir oyuncuyu iradesi dışında bir şey yapmaya zorladığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Amacı futbolda etik değerleri savunmak olan bir kurum bir futbolcudan hangi hakla böyle bir konuda hesap sorar, dahası spekülasyonların önüne geçmek için LGBT detaylı formayı giyip açıklama yapmasını isteyebilir? Bu talep, yaramaz öğrencinin arkadaşları önünde öğretmeni tarafından cezalandırılmasını hatırlatmıyor mu?"

Açıklamada, CNE'nin PSG ile görüşmek yerine Gueye'e mektup yazdığı ancak Gueye'in bu konudaki fikirlerini öğrenmeden onu hemen etiketlediği vurgulandı.

"Senegal Futbol Federasyonu, Senegal Milli Takımının üyesi olan Idrissa Gana Gueye ile dayanışma içinde olduğunu duyurur." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, konunun uluslararası insan ve spor hakları konusunda yetkili mercilere de taşınabileceğine işaret edildi.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den destek

Gueye, 14 Mayıs'ta Montpellier ile oynanan maçta, 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi ve Transfobi Karşıtlığına dikkati çekmek için hazırlanan gökkuşağı detaylı formayı giymeyi reddetmiş ve maça çıkmamıştı.

PSG yönetimi, Gueye'in takım ile Montpellier'ye seyahat ettiğini, sakatlığının bulunmadığını ancak kişisel sebeplerle forma giymediğini açıklamıştı.

Senegalli Müslüman Gueye'in dini gerekçelerle maçta oynamadığının ortaya çıkması Fransa'da tepkiyle karşılanmış kendi ülkesinde ise büyük destek görmüştü.

Gueye'in Fransa'da homofobi ile suçlanması hatta Fransız kamuoyunda adeta linç edilmesi üzerine Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Twitter'dan "Idrissa Gana Gueye'i destekliyorum. Onun dini inançlarına saygı duyulmalı." paylaşımında bulunmuştu.

Fransa'dan tepki: "Formalı mesaj yayımla"

CNE ise Gueye'e bir mektup göndererek, olaya açıklık getirmesini istemiş, mektupta, bu yaşananların "asılsız iddialara" dayanması halinden buna ilişkin bir açıklama yapması istenerek, "Sizi, bu konudaki açıklamanızı, söz konusu formayı giyerek fotoğraflı şekilde yapmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Basına yansıdığı gibi dini inançları yüzünden maça çıkmadığına ilişkin iddiaların doğruluğu halinde ise Gueye'den "bu hareketinin kapsamını ve ciddi hatanın farkında olması" talep edilmişti.