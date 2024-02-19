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Gündem Rezilliğe bakın! PKK/YPG, iki erkek çocuğu daha kaçırdı!
Gündem

Rezilliğe bakın! PKK/YPG, iki erkek çocuğu daha kaçırdı!

Yeniakit Publisher
2024-02-19 16:50:00 - 2024-02-19 16:52:46
Rezilliğe bakın! PKK/YPG, iki erkek çocuğu daha kaçırdı!

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Halep ilinde işgal ettiği Aynularab (Kobani) ilçesinden 13 ve 15 yaşındaki iki erkek çocuğu daha silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Halep ilinde işgal ettiği Aynularab (Kobani) ilçesinden 13 ve 15 yaşındaki iki erkek çocuğu daha silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, AA muhabirine, Halep'in Aynularab ilçesine bağlı Bir Dafi köyünden 11 Şubat'ta 13 yaşındaki M.A.N. ve 15 yaşındaki B.N.N'nin, teröristlerce kaçırıldığını söyledi.

Ahmed, terör örgütünün, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını engellediğini belirtti.

PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu gençler ile çocukları silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüyor.

PKK/YPG'li teröristler, Halep'in Aynularab ilçesine bağlı Bir Curud köyünden 28 Ocak 2024'te kız çocuğu S.A.M'yi silahlı kadrosuna katmak için kaçırmıştı.
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2022'de 1200'den fazla çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı

Birleşmiş Milletler (BM), Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu asker olarak kullandığını açıklamıştı.

Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı kaydedilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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