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Sosyal Medya Rezil olmaya doymadı! Provokatör Berna'dan 100. yıla özel skandal
Sosyal Medya

Rezil olmaya doymadı! Provokatör Berna'dan 100. yıla özel skandal

Yeniakit Publisher
2023-10-28 19:00:00 -
Rezil olmaya doymadı! Provokatör Berna'dan 100. yıla özel skandal

Yanıltıcı ve provokatör eylemleriyle adından söz ettiren Berna Laçin, son olarak yaptığı paylaşımla sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılında dahi halkı kışkırtmaya yönelik bir bakış açısı benimseyen Laçin'e tepkiler büyüdü.

Oyunculuk kariyeri yerine sosyal medyadaki provokatif paylaşımlarıyla gündem olmayı tercih eden Berna Laçin, son paylaşımında algı operasyonu yapmaya çalışırken rezil oldu.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlanırken, bu özel günden nemalanmaya çalışan Laçin, bir sosyal medya kullanıcısının "100. Yıl" kutlamaları için resmî bir logo tasarımı bile yapılmamış…" şeklindeki paylaşımını alıntılayarak "Hiçbir şey yapılmadı ki yok sayılıyor" şeklinde devleti hedef gösterdi.

Algı operasyonu yaparak halkı kışkırtmaya çalışan Laçin'in paylaşımına kısa sürede tepki sesleri yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2019 yılında 19 Mayıs 1919'un 100. yılı vesilesiyle hazırlanan 100. yıl logosu tüm etkinliklerde kullanılmak üzere titizlikle belirlenmişti.
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19 Mayıs 1919'un 100. yılı, 22 Haziran 1919 Amasya Tamimi’nin 100. yılı, 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi’nin 100. yılı, 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi’nin 100. yılı, 23 Nisan 1920 TBMM’nin açılışının 100. yılı ve 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı etkinliklerinde kullanılacak logo ve logo kurumsal kimliği o dönem, kutlamalara özel olarak hazırlanan "www.yuzuncuyil.gov.tr" web sitesinde de yayınlanmıştı.

Berna Laçin'in paylaşımına kayıtsız kalmayan sosyal medya kullanıcıları "Görmek isteyen görür bırak bu algı işlerini Berna yemiyoruz" diyerek 100. yıl logosunun kullanıldığı afişleri ve tasarımları art arda paylaştı.

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Yorumlar

Gültekin

GÖZLERİ VAR GÖRMEZ, KULAKLARI VAR DUYMAZ, AĞIZLARI VAR GERÇEKLERİ KONUŞMAZ, AKILLARI VAR, ANLAMAZLAR NEDEN ACABA? ÜLKEMİZİN BERNA LAÇİNLERİ BİTMEZ.

nurettin

burjuva nın uydurduğu otoriter rejime kutsamak için cumhuriyet koydular halkı yönetirken güdülecek koyun gördüler cumhuriyet ülkemizde dış baskı ile 14 mayıs 1950 de uygulamaya geçti ona da burjuva 10 yıl dayana bildiler
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