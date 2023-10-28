Rezil olmaya doymadı! Provokatör Berna'dan 100. yıla özel skandal

Oyunculuk kariyeri yerine sosyal medyadaki provokatif paylaşımlarıyla gündem olmayı tercih eden Berna Laçin, son paylaşımında algı operasyonu yapmaya çalışırken rezil oldu.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlanırken, bu özel günden nemalanmaya çalışan Laçin, bir sosyal medya kullanıcısının "100. Yıl" kutlamaları için resmî bir logo tasarımı bile yapılmamış…" şeklindeki paylaşımını alıntılayarak "Hiçbir şey yapılmadı ki yok sayılıyor" şeklinde devleti hedef gösterdi.

Algı operasyonu yaparak halkı kışkırtmaya çalışan Laçin'in paylaşımına kısa sürede tepki sesleri yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2019 yılında 19 Mayıs 1919'un 100. yılı vesilesiyle hazırlanan 100. yıl logosu tüm etkinliklerde kullanılmak üzere titizlikle belirlenmişti.

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19 Mayıs 1919'un 100. yılı, 22 Haziran 1919 Amasya Tamimi’nin 100. yılı, 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi’nin 100. yılı, 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi’nin 100. yılı, 23 Nisan 1920 TBMM’nin açılışının 100. yılı ve 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı etkinliklerinde kullanılacak logo ve logo kurumsal kimliği o dönem, kutlamalara özel olarak hazırlanan "www.yuzuncuyil.gov.tr" web sitesinde de yayınlanmıştı.

Berna Laçin'in paylaşımına kayıtsız kalmayan sosyal medya kullanıcıları "Görmek isteyen görür bırak bu algı işlerini Berna yemiyoruz" diyerek 100. yıl logosunun kullanıldığı afişleri ve tasarımları art arda paylaştı.