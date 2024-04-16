Rezil oldular: Rus şirketlerin işi falcılara kaldı!

Rusya'da şirketlerde yeni bir moda oluştu. Firmaların astrolog ve falcıları işe alma oranında büyük artış yaşandı.

Rusya'da işletmelerin astrolog ve tarot kartları yorumlayıcısı pozisyonlarına yönelik yayınladıkları iş ilanlarında önemli bir artış gözlendi.

Komsomolskaya Pravda’nın haberine göre, ülkenin en büyük gıda perakende şirketi X5 Group, “tarot okuyucusu” işe alımı için ilan verdi.

Yüzde 128 yükseldi

İş tanımı ise “farklı jenerasyonlardan çalışanlar arasında verimli diyalog sağlanması ve yeni personelleri tarot tahminlerine ve bireysel özelliklerine göre adapte etmeye yönelik yöntemler oluşturulması” olarak belirtildi.

İnsan kaynakları şirketi Head Hunter yetkilileri, ülkedeki şirketlerin astrolog ve tarot okuyucusu pozisyonları için personel taleplerinin bir yılda yüzde 128 arttığını aktardı. (Türkrus)

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