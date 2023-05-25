Rezil olan CHP’nin anketçisinden fıkra gibi savunma

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylamasına sayılı günler kaldı. Seçim sonrası en tartışılan konu yanılan anket firmaları oldu. Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz da sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Özkiraz, yapılan anketleri karşılaştırdıklarını ve ortada bazı belirsizlikler olduğunu ifade ederek artık anket yapmayacaklarını açıkladı.

Özkiraz’ın açıklamaları şöyle:

“Merhabalar, Elektronik cihazlarıma polis tarafından el konulduğu için sim kart ve doğrulama kodumu yeni alabildim.

Seçimden önce gözaltına alındım, 4 gün süren gözaltı süremde de twiter hesabımı kullanamadım. Twiter hesabımdan bazı twitler atılmış bunları da ben atmadım.

Seçimleri ve yaşananları takip edemedim hatta oy dahi kullanamadım.

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Seçim sonuçlarıyla anketlerimiz arasında ciddi farklar var. Serbest kaldıktan bu yana tüm ham datalarımızı inceledim.

Bizim gibi hatapayı dışımda tahminde bulunan birçok firmayla ham datalarımızı karşılıklı çek ettik.

Açıkça söylemem lazım ki hem bizim anketlerimizde hem de diğer anketlerde hatapayını aşacak boyutta hiçbir ciddi bilimsel hata bulamıyorum.

Elimizde hile yapıldığına dair bir kanıt da yok. O halde bizim asla ölçemediğimiz ve asla ölçemeyeceğimiz şeyler olmalı.

Elimizde hile yapıldığına dair bir kanıt da yok. O halde bizim asla ölçemediğimiz ve asla ölçemeyeceğimiz şeyler olmalı.

Sandık güvenliği konusunda da muhalefetin tüm temsilcileri eksikler olduğunu kabul ettiğine göre maalesef ki bunları sonraki seçimlerde de ölçemeyeceğimiz açıktır.

Hülasa Türkiye’de ne kadar çaba harcanırsa harcansın sağlıklı anket yapma imkanı olmadığını görüyoruz.

Bu sebeple de bundan sonra (en azından bahsettiğim bilinmezlikler ortadan kalkana kadar) Türkiye geneli seçim anketi yapmayı ve paylaşmayı düşünmüyoruz.”