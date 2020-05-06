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Dünya

Rezil gelişmeyi Dışişleri Bakanı duyurdu! Yunanistan'dan Suriye hamlesi

Yunanistan, Suriye'de binlerce insanı katleden ve milyonları göçe zorlayan katil Beşar Esed'e destek vererek ülkeye diplomatik temsilci atadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:28:00 -
Rezil gelişmeyi Dışişleri Bakanı duyurdu! Yunanistan'dan Suriye hamlesi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 8 yıl sonra Suriye’ye diplomatik temsilci atadıklarını açıklayarak katil Esed'e destek verdi.

Suriye’de 2011 yılında başlayan savaşın ardından Arap ülkeleri, 2018 yılında kapattığı Büyükelçiliklerini yeniden açmıştı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise dün (5 Mayıs) yaptığı açıklamada Suriye’ye diplomatik temsilci atadıklarını açıkladı.

Yunanistan batılı ülkeler arasında bu kararı alan ilk ülke oldu.

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