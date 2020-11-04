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Medya Rezil fotoğraflarıyla bilinen Tuğba Ekinci Macron'a gülle fırlattı
Medya

Rezil fotoğraflarıyla bilinen Tuğba Ekinci Macron'a gülle fırlattı

Rezil fotoğraflarıyla bilinen Tuğba Ekinci, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazdıklarıyla gündem oldu. Ekinci, Macron'a "ahmak" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:34:00 -
Rezil fotoğraflarıyla bilinen Tuğba Ekinci Macron'a gülle fırlattı

Sıklıkla gündeme dair yaptığı yorumlarla konuşulan Tuğba Ekinci, bu kez Fransız Cumhurbaşkanı Macron'a sinirlendi.  Macron yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İlahiyat uzmanı değilim ama İslam'da şiddetin meşru olduğunu veya desteklendiğini düşünmüyorum. Bu karikatürlerin şoke ettiğini anlıyorum ve buna saygı duyuyorum ancak yaşanan şiddeti haklı göstermek için bu karikatürlerin kullanılması asla kabul etmeyeceğim"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, karikatürlere ilişkin yaptığı açıklamanın, İslam dünyasında neden olan tepkinin yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını iddia etti. Bu açıklamaları gören Ekinci ise kendini tutamadı ve "Ulan ahmak" diyerek şunları söyledi:

"Adam ol adam! Çark edeceğin sözler söyleme... Bir Müslümanın Hz. İsa'la Hz. Meryem'e hakaret ettiğini duydun mu? Tüm Müslümanların adı İsa'dır, Meryem'dir... Siz de gerçeğin ne olduğunu biliyorsunuz bilmesine ama şeytanlık daha kolay geliyor."

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