Rezil dizi Yasak Elma saçmalıkta bir seviye daha atladı

Fox TV'nin skandal dizisi Yasak Elma, her hafta akılalmaz sahnelerle ekranlara geliyor.

Yahudi projesi olan ve Türkiye’de ahlaksız dizilerle toplumun beynini yıkamaya çalışan FOX TV’nin Yasak Elma dizisi dün akşam ekrana gelen 98. bölümde kendi kitlesini bile çileden çıkardı.

Toplumun aile yapısını hedef alan ve gayrimeşru ilişkileri rezil sahneleriyle gösteren Yasak Elma dizisi mantık dışı olaylarıyla sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Dizide olanlar, gerçek hayatta olmayacak kadar tuhaf durumlar ortaya çıkarırken izleyici, beyin yakan nikah sahnesine isyan etti.

Evlilik ve aile yapısıyla adeta dalga geçen dizide absürt bir gelişme yaşandı. Karmakarışık bir nikah sahnesinde Ender karakteri ile evlendiği sanan Hasan Ali Kuyucu, nikah masasındayken Ender’in kapıdan çıkıp gelmesiyle kalakaldı. Duvağı kapalı gelinin ise Şahika çıkması, Hasan Ali’yi şoka soktu.

Şahika, mahkeme kararıyla adını değiştirip evlendikten sonra Ender Ekinci Kuyucu adıyla nikah defterine imza attı. Yasak Elma’da yaşanan bu olay absürt olarak yorumlandı.