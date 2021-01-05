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Medya Rezil dizi fena patladı! Reytingler düşünce teker teker ayrıldılar
Medya

Rezil dizi fena patladı! Reytingler düşünce teker teker ayrıldılar

Rezalet sahneleri ile tepki çeken Çukur dizisi reytinglerde çakılınca peş peşe ayrılıklar yaşandı. 3 isim dizi ile yollarını ayırdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 09:35:00 - 2021-01-05 09:36:41
Rezil dizi fena patladı! Reytingler düşünce teker teker ayrıldılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘lanet dizi’ diyerek nitelendirdiği Çukur dizisinde reytingler düşüşe geçince peş peşe ayrılıklar yaşandı.

Reytinglerde çakılan rezil dizide Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı dizi ile yollarını ayırdı.

Rezalet sahneleri ile tepki çeken dizinin reytingleri son dönemde büyük düşüş yaşandı.

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