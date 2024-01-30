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Yerel Rezidansta şüpheli ölüm! 23'üncü kattan düşen İranlı hayatını kaybetti
Yerel

Rezidansta şüpheli ölüm! 23'üncü kattan düşen İranlı hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-01-30 07:22:00 -
Rezidansta şüpheli ölüm! 23'üncü kattan düşen İranlı hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta bir rezidansın 23. katından düşen İranlı öldü.

Olay, saat 23.00 sıralarında Esenyurt Saadetdere Mahallesi’nde bulunan lüks sitede meydana geldi.

İddiaya göre 23 yaşındaki İran uyruklu Amir Sadra Abedini isimli şahıs, 40 katlı binanın 23. kat penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü.

Asma kat tavanına düşen Abedini hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Siteye gelen olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı.

Yapılan incelemenin ardından Amir Sadra Abedini’nin cansız bedeni ambulansa bindirilerek morga götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor
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Kaynak: AA, İHA

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