Rezidansta şüpheli ölüm! 23'üncü kattan düşen İranlı hayatını kaybetti

Olay, saat 23.00 sıralarında Esenyurt Saadetdere Mahallesi’nde bulunan lüks sitede meydana geldi.

İddiaya göre 23 yaşındaki İran uyruklu Amir Sadra Abedini isimli şahıs, 40 katlı binanın 23. kat penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü.

Asma kat tavanına düşen Abedini hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Siteye gelen olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı.

Yapılan incelemenin ardından Amir Sadra Abedini’nin cansız bedeni ambulansa bindirilerek morga götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor

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Kaynak: AA, İHA